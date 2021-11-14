Сплит, Хорватия, 14 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд» сборная Хорватии по футболу в матче заключительного десятого тура группы H отборочного турнира к чемпионату мира 2022 примет сборную России. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Стартовые составы команд:

Хорватия: Иво Грбич, Деян Ловрен, Борна Соса, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Лука Модрич, Марцело Брозович, Никола Влашич, Иван Перишич, Марио Пашалич, Андрей Крамарич.

Запасные игроки: Доминик Ливакович, Симон Слуга, Йосип Станишич, Борна Баришич, Дуйе Чалета-Цар, Домагой Вида, Йосип Брекало, Ловро Майер, Кристиян Якич, Марко Ливая, Бруно Петкович, Мислав Оршич.

Россия: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов.

Запасные игроки: Гильерме, Никита Хайкин, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Даниил Круговой, Данил Глебов, Роман Зобнин, Андрей Мостовой, Иван Сергеев, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Алексей Миранчук.

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

После девяти сыгранных матчей сборная России с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице группы H. Сборная Хорватии, набрав 20 очков, расположилась одной строчкой ниже.