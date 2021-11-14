Дубай, ОАЭ, , 15:51 — REGNUM В Дубае на аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021 впервые представили бизнес-джет SSJ-100 Aurus, который предназначен для VIP-персон. Презентация прошла 14 ноября.

SSJ-100

Dmitry Terekhov

Лайнер был создан на базе самолёта SSJ-100. Внутри он разделён на две зоны. В одной из них можно принимать пищу и вести переговоры, а в другой — отдыхать. Летать самолёт может на расстояние до 7,2 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка открылась в Дубае 14 ноября. На ней уже прошёл ряд переговоров с участием представителей России.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Турция обсуждают поставки и совместную разработку вооружения