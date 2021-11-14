Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Модель и предпринимательница Ким Кардашьян подверглась критике за выбор «неподходящего» платья на свадьбу её коллеги Пэрис Хилтон. Об этом 14 ноября пишет издание The Sun.

Ким Кардашьян Toglenn

https://www.instagram.com/p/CWONweapG0-/

Пользователи Сети решили, что платье Кардашьян чересчур «смелое» для подобного торжества. «Она слишком одержима тем, чтобы быть номером один», — говорится в одном из самых популярных комментариев на эту тему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Кардашьян запустила в продажу линейку белья своего бренда SKIMS, созданную совместно с модным домом Fendi. Вся коллекция была продана за 60 секунд, а общая стоимость товаров составила $1 млн.

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