Москва, , 15:40 — REGNUM Страны Евросоюза не должны перекладывать ответственность за миграционный кризис на Россию и другие государства, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Путин объяснил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Он добавил, что впервые узнал об этой проблеме из средств массовой информации, после чего обсудил её с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами. Не перекладывайте ни на кого свои вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами», — подчеркнул президент России.

Российский лидер добавил, что в основе миграционного кризиса лежат военные, политические и экономические причины, вызванные действиями западных стран. В частности, он отметил, что поток мигрантов из Ирака вызван военными операциями, проводимыми в этой стране США при поддержке стран ЕС.

«Сами создали условия для того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — подытожил Путин.