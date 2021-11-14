Хьюстон, США, 14 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Рэпер Дрейк потратил $1 млн в ночном стрип-клубе через день после того, как выступил на фестивале Astroworld. Об этом 14 ноября сообщает издание New York Post.

The Come Up Show Дрейк

Как отмечает СМИ, в тот момент Дрейк уже знал о том, что люди погибли из-за давки на концерте. Однако музыкант высказался на эту тему лишь спустя три дня: «Я провёл последние несколько дней, пытаясь осмыслить эту разрушительную трагедию».

ИА REGNUM напоминает, что во время давки на фестивале Astroworld рэпера Трэвиса Скотта пострадали около 300 человек, при этом 9 человек погибли. Против Скотта, приглашённого артиста Дрейка и компании-организатора мероприятия подали более 100 судебных исков.