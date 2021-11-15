Ульяновск, , 10:02 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял участие в Совете по реализации государственной молодёжной политики при приволжском полпреде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял участие в Совете по реализации государственной молодёжной политики при приволжском полпреде Ulgov.ru

В заседании приняли участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, губернаторы, сенаторы, депутаты, представители Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодёжи и молодёжных общественных организаций.

Ключевой темой обсуждения стало создание необходимых условий для самореализации молодёжи. Полномочный представитель президента России в Поволжье Игорь Комаров в своём выступлении заявил, что за последний год сделаны серьёзные шаги к улучшению ситуации в молодёжной среде, в том числе принят закон о молодёжной политике в Российской Федерации». И напомнил о послании президента России Владимира Путина, в котором российский лидер сделал акцент на работе с молодёжью, в том числе в рамках национальных проектов.

Приволжский полпред призвал обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодого поколения, чтобы понять эффективность работы и государственной поддержки, а также определить задачи для предстоящей работы. Комаров считает, что упор надо сделать на обновление материально-технической базы реализации молодёжной политики, информационную работу и вовлечение «в позитивную, созидательную деятельность».

Полпред уверен, что в Поволжье «чёткими маркерами» эффективности работы является система окружных общественных проектов и проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Для нас важно, чтобы каждый молодой человек внёс свой вклад в развитие Ульяновской области и всей страны, смог проявить и реализовать себя в родном регионе», — сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Руководитель региона подчеркнул, что нужно «идти в ногу» с федеральными трендами в вопросах развития молодёжной политики. Поэтому в Ульяновской области активно поддерживают «молодёжные движения, уделяется большое внимание поиску, поддержке и развитию талантов, добровольческих инициатив и трудовых резервов».

По итогам заседания для регионов сформируют решения для систематизации и повышении эффективности работы с молодёжью.

По данным властей, в Ульяновской области проживают 315 тыс. молодых людей (от 14 до 35 лет), из них свыше 26 тыс. человек вовлечены в добровольчество, почти 56 тыс. жителей — в патриотическое воспитание, более 96 тысяч заняты творчеством. С начала года молодёжь выиграла восемь федеральных грантов на 30 млн рублей. Кроме того, с 2015 года проводится губернский конкурс молодёжных проектов с общим призовым фондом в 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских на встрече с молодёжью подчеркнул важность их вклада в развитие региона и страны, самореализации каждого человека. По итогам мероприятия он поручил внести изменения в губернский конкурс молодёжных проектов конкурс по увеличению призового фонда и возраста участников с 30 лет до 35 лет.

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