Вена, , 15:16 — REGNUM Правительство Австрии приняло решение о введении локдауна для граждан, которые не сделали прививку или не переболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг 14 ноября на пресс-конференции.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

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Ограничения для непривитых жителей Австрии вступят в силу 15 ноября. Они смогут выходить из дома только на работу, в аптеку или продуктовые магазины и на прогулки. Прежде подобные меры в Австрии применялись только в отношении всех жителей.

«Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень», — приводит слова Шалленберга Deutsche Welle.

Ранее в Австрии уже ввели ряд ограничений для граждан, не прошедших вакцинацию. В частности, им запретили посещать места общественного питания, салоны красоты и массажа, спортивные центры и кинотеатры. Полный курс вакцинации в Австрии прошло около 65% всего населения.