Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Ханна Дотри, приёмная дочь музыканта Криса Дотри, найдена мёртвой в собственном доме. Об этом 14 ноября сообщает издание The Sun.

Солист группы Daughtry. Крис Дотри Скриншот с YouTube

По предварительным данным полиции, 25-летняя Ханна Дотри была убита — её тело обнаружили 12 ноября 2021 года. В тот же день был арестован её парень Бобби Джолли, однако неизвестно, связан ли его арест со смертью дочери Криса Дотри.

Добавим, что в 2018 году биологический отец Ханны Дотри покончил жизнь самоубийством. В том же году Дотри была ранена в ходе перестрелки банд — она лишилась глаза.

ИА REGNUM напоминает, что Крис Дотри стал известен благодаря участию в шоу American Idol в 2006 году — он дошёл до финала проекта. Позже музыкант создал рок-группу под названием Daughtry.

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