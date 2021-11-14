Махачкала, , 15:12 — REGNUM Брат бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Усман является свидетелем по делу о насилии над сотрудником полиции. Об этом сообщили журналистам представители правоохранительных органов.

Автомобиль СКР

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По данным соответствующих источников, он был пассажиром в автомобиле. В связи с этим ему не будут избирать меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в городе Каспийске сотрудники полиции попытались остановить машину «Тойота Камри», которая была затонирована и не имела номерных знаков. Однако водитель наехал на полицейского и продолжил движение.

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