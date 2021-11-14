Лондон, , 15:04 — REGNUM Великобритания может перебросить на Украину 600 бойцов специального назначения. Об этом пишут СМИ.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным издания Mirror, такой шаг возможен на фоне опасений «вторжения» России на Украину. Об этих слухах руководство страны ранее предупредила разведка Mi-6. К развёртыванию готовят членов особой воздушной службы (SAS), специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов, а также десантников из 16-й воздушно-десантной бригады.

«От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они прошли подготовку к обоим вариантам развития событий», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал алармистскими появившиеся за рубежом заявления о якобы подготовке страны к «вторжению» на Украину.

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