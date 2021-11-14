Варшава, , 15:01 — REGNUM Правительство Польши обсуждает с другими странами возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью агентству PAP.

Матеуш Моравецкий

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Моравецкий рассказал, что правительство Польши обсуждает дальнейшие шаги в связи с миграционным кризисом с другими странами, вовлечёнными в этот процесс. Он добавил, что с представителями Латвии и Литвы уже прорабатывается возможность применения 4-й статьи договора НАТО.

В этой статье Североатлантического договора говорится, что любая из стран-участниц НАТО может созвать Совет военного блока при угрозе территориальной целостности, политической независимости или национальной безопасности.

«Недостаточно простого выражения озабоченности — теперь требуются конкретные шаги при поддержке всего альянса», — подчеркнул Моравецкий.

В последние недели на белорусско-польской границе со стороны Белоруссии сформировались стихийные лагери мигрантов — выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. 13 ноября пограничники Польши зафиксировали несколько сотен попыток прорыва границы.