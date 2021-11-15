Ульяновск, 15 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области до 2024 года планируют построить 17 автогазозаправочных станций. Соответствующий законопроект поддержан на заседании Законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба парламента.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM АЗС

В регионе определили 26 участков вблизи газовых трубопроводов и дорог, где могут быть построены автомобильные заправки природным газом. Новый закон, принятый ульяновскими депутатами, даёт возможность присваивать статус приоритетного инвестиционного проекта таким АЗС с последующим правом получения участка в аренду без проведения торгов.

Проект по строительству автогазозаправочных станций может быть признан приоритетным при условии вложения не менее 50 млн рублей и введении в эксплуатацию за три года. Также установлены требования к самим АЗС: мощность компрессорного оборудования должна составлять не менее 500 кубометров в час, объём блоков аккумуляторов газа — не менее 2 тыс. литров, число «пистолетов» для заправки — менее четырёх.

По данным депутатского корпуса, в Ульяновской области работают семь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), в том числе пять — в Ульяновске. До конца 2024 года планируется построить ещё 17 таких станций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минэнерго России заявляли, что к 2030 году количество автомобилей на газомоторном топливе в стране вырастет с нынешних 230 тыс. единиц до 700 тысяч. По расчётам чиновников, потребление газа в качестве топлива с 2018 года в среднем увеличивается на 25% в год.