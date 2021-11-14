Москва, 14 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В России поддерживается либерализм, предусматривающий свободу мысли и выбора, а не слепое копирование чужого опыта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин объяснил, что при разговоре о либерализме в России следует определиться с содержанием этого понятия. В общем случае под либерализмом понимается свобода мысли, свобода выбора и свобода поиска решений.

«Конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет», — подчеркнул президент.

Он добавил, что иногда либерализмом называют совершенно другое — копирование того, что понимается под этим понятием в некоторых других странах. Путин напомнил, что Достоевский называл таких либералов «лакеями, которые ищут, кому бы почистить сапоги».

«Это не истинный либерализм», — заявил Путин.

Глава государства подытожил, что западники и славянофилы, либералы и почвенники, всегда смогут найти общий язык, если будут преследовать одну цель — поиск наилучших способов и путей развития страны.