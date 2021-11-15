Ульяновск, , 10:54 — REGNUM В Ульяновске планируют взять в лизинг 17 единиц специализированной техники на пять лет, предусмотрев на данные цели почти 97,6 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Заказчик является управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска. Ведомству потребовались услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники. Речь идёт о четырёх комбинированных дорожных машинах, пяти полуприцепных пескоразбрасывателях, восьми фронтальных погрузчиках.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 97 589 550 рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете Ульяновска, в том числе на 2022 год — 18 589 550 рублей, в 2023 — 2025 годы — по 20 000 000 рублей, в 2026 году — 19 000 000 рублей.

Аукцион назначен на 22 ноября. При подписании контракта победитель должен будет оказывать услуги по 31 декабря 2026 года.