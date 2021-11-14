Москва, 14 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Посол России в Кабо-Верде экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская обеспокоена тем, что всем стал известен адрес ее квартиры в Москве, а также угрозами со стороны депутата Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Пресс-служба президента России Наталья Поклонская

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней «сенсации» о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти (с учётом того, что я бы никогда не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность какое-либо жильё от государства — ни российского, ни украинского) какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому — в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня», — констатировала Поклонская в телеграм-канале.

Она также возмущена тем, что российские СМИ тоже полностью указали везде ее дочь.

«Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России даёт подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента», — отметила Поклонская.

«С учётом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне», — написала дипломат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко пригрозил отправить недавно назначенного посла России Поклонскую в СИЗО. Он в видео на своем YouTube-канале заявил, что Поклонская «должна быть арестована и отправлена в тюрьму».