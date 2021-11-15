Чебоксары, 15 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии вынесен приговор бывшему главе одного их сельских поселений. Его признали виновным в подлогах и взяточничестве при распоряжении землёй, назначив условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попал экс-глава Большеяушского сельского поселения Вурнарского района. Правоохранители выяснили, что в ноябре 2015 года — феврале 2018 года он составил сфальсифицированные доверенности от имени 30 членов сельскохозяйственного производственного кооператива о том, что они якобы уполномочили представлять их интересы при регистрации прав на недвижимое имущество.

По данным следствия, после этого фигурант уголовного дела изготовил заявления о прекращении права собственности членов СПК на земельные доли, стоимость каждой из которых оценили примерно в 30 тыс. рублей, зарегистрировав доли за поселением.

«Часть этих земельных участков злоумышленник передал в аренду своему родственнику», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители также установили, что бывший чиновник получил от знакомого 21 тыс. рублей за способствование в получении в собственность участка на территории поселения.

Суд признал бывшего муниципального чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ — четыре эпизода) и получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Решением суда ему назначено пять лет и шесть месяцев лишения свободы условного срока.

Так же на три года он лишён права занимать определённые должности и оштрафован в 10-кратном размере от суммы взятки. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Канаша по подозрению в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ. Речь идёт о сумме в 1,5 млн рублей.

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