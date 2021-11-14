Бийск, Алтайский край, , 14:15 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку по факту падения из окна пятого этажа пятилетнего мальчика. Как сообщает 14 октября пресс-служба ведомства, инцидент случился днём 11 ноября в Бийске.

Окна George Hodan

К счастью, ребенок остался жив, однако получил травмы в виде перелома бедра и ушибов. По данному факту будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление СК РФ краю обращает внимание на необходимость более ответственного подхода взрослых к обеспечению безопасности детей в помещениях многоэтажных жилых и административных зданий», — подчеркнула старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбургской области за десять месяцев 2021 года из окон выпали 15 детей, из них двое погибли.

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