Бийск, Алтайский край, 14 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку по факту падения из окна пятого этажа пятилетнего мальчика. Как сообщает 14 октября пресс-служба ведомства, инцидент случился днём 11 ноября в Бийске.

George Hodan Окна

К счастью, ребенок остался жив, однако получил травмы в виде перелома бедра и ушибов. По данному факту будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление СК РФ краю обращает внимание на необходимость более ответственного подхода взрослых к обеспечению безопасности детей в помещениях многоэтажных жилых и административных зданий», — подчеркнула старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области за десять месяцев 2021 года из окон выпали 15 детей, из них двое погибли.

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