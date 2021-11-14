14 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 16:08 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

МИД Польши в преддверии назначенного на 15 ноября саммита министров иностранных дел стран — членов ЕС, на котором планируется обсудить расширение санкций в отношении Белоруссии, развил дипломатическую активность. Глава польской дипломатии Збигнев Рау провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, как уточняется, «по его инициативе». Объединяющей темой всех трех выходов стала ситуация на польско-белорусской границе. Причем с Блинкеном были обсуждены «возможности дальнейшего сотрудничества на двусторонней основе и в контексте международных организаций, включая ЕС и НАТО», а с Дрианом — только «возможности дальнейшего польско-французского сотрудничества».

Збигнев Рау Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Варшава в настоящее время играет сразу на нескольких шахматных политических досках, пытаясь на каких-то из них если не выиграть, то хотя бы свести партию к ничье. Интернационализация миграционного кризиса, возникшего после того, как прибывшие в Белоруссию мигранты из Ирака, Сирии и Афганистана стали пытаться прорываться в Польшу, чтобы оттуда проследовать в Германию, создала для польской правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) серьезные вызовы. Вовлечение в кризис, который первоначально выглядел как сугубое дело Варшавы и Минска, всё новых и новых игроков ставит на повестку дня вопрос переосмысления архитектуры безопасности в этом районе Центральной и Восточной Европы. Польша рискует оказаться в ситуации, когда ее аргументация не будет услышана. Как отмечает польский политолог Гжегож Матеа, «похоже, шансы на разрешение конфликта на польско-белорусском уровне невелики» и «в игру должны вступить другие игроки, с одной стороны, ЕС, а с другой, Россия, иначе это приведет к эскалации напряженности». На первый взгляд, Варшава не заинтересована в том, чтобы Москва начала играть на европейской площадке. Проправительственные польские пропагандисты опасаются, что Берлин и Париж могут признать Кремль в качестве посредника, который «мог бы помочь взять под контроль безумного диктатора из Белоруссии», а не как «главную заинтересованную сторону».

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский Piotr Drabik

Поэтому в Польше обратили внимание на интервью президента России Владимира Путина телеканалу «Россия 1», где он сказал следующее: «Я так понял из разговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет и удастся наладить какой-то прямой контакт между Евросоюзом, ведущими странами Евросоюза, во всяком случае, между Федеративной Республикой и Белоруссией… Я всё-таки исхожу из того, что решение должно быть найдено и в интересах Белоруссии, и в интересах европейских стран, и Польши в том числе, и Федеративной Республики, и других стран, потому что их социальные системы всё-таки перенапряжены». То есть Москва позиционирует себя над схваткой, выдвигая вперед формат Берлин — Минск, что оставляет вне дел Варшаву. В этой ситуации глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, как передает Radio Szczecin, комментируя заявление Путина, делает ход и заявляет, что кризис на границе должен решаться с участием Белоруссии. Но с ней «Право и Справедливость» побила горшки еще в августе прошлого года, когда пошла на «свержение режима Александра Лукашенко». Поэтому интерес вызывает тот факт, что в эти дни в России оказался, о чём проинформировало польское посольство, статс-секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера. И что за этим стоит — обычный туризм или Дера выполняет какую-то специальную миссию? Это первое.

Якуб Кумох Jacek Proszyk

Второе. На саммите глав МИД стран — членов ЕС ключевую роль будут играть мнения Берлина и Парижа. Что касается Германии, то в ней миграционный кризис, похоже, стал фактором внутриполитического раскола. Если министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС) и выходцы из ХДС, включая фон дер Ляйен, выступают за жесткие меры и санкции против Минска, то новый председатель бундестага Барбель Бас, представляющая СДПГ, призывает срочно помочь мигрантам, а лидер «зеленых» Анналена Бербок требует от Варшавы срочно допустить в закрытую зону на границе гуманитарные организации. Трудно предсказать, как поведет себя Франция, что, видимо, и мотивировало телефонный разговор между Рау и Дрианом. Французское дипломатическое ведомство не делится подробностями переговоров. Но Сильви Мателли, заместитель директора Института международных отношений и стратегий (IRIS), влиятельного французского «мозгового центра», в интервью Europe 1 отметила, что санкции малоэффективны, поскольку, во-первых, сплачивают «население и режим», во-вторых, укрепляют межгосударственные альянсы, как это было в случае с Китаем и Ираном. Поэтому нельзя исключать того, что глава МИД Германии и Франции на встрече министров постараются выхолостить новый пакет санкций до точечных репрессий против конкретных людей и компаний.

Третье. А почему этим сугубо европейским предприятием вдруг заинтересовались США? Ведь с начала сего года Вашингтон демонстративно игнорировал PiS, резко снизив общение с Варшавой. Но теперь вдруг, если судить по сообщению МИД Польши, Рау и Блинкен «будут находиться в постоянном контакте». По мнению бывшего польского посла в России Катажины Пельчинской-Наленч, возможен вариант, когда на польской границе будет заблокирован ввоз как белорусских товаров, так и следующей транзитом продукции из России и Китая. Через границу проходят почти 10% китайского экспорта в Европу. Варшава, если пойдет на блокировку, захочет «заставить Пекин оказать давление на Москву». Но сама по себе польская сторона не заинтересована в конфликте с Пекином, отмечает экс-посол, поскольку китайцы могут принять решение перенаправить транзит. Срыв торговли между ЕС и Китаем уже в интересах США, которые в настоящее время пытаются сломать формат «17 +1» (страны Центральной и Восточной Европы плюс КНР) и стимулируют европейцев повысить уровень общения с Тайванем. Посмотрим, что из этого всего у американцев выйдет и решится ли Варшава сыграть вместе с Вашингтоном. А для Польши сейчас открываются новые возможности. Правда, выглядят они примерно теми же, какие перед нею открывались в начале 1939 года.