Тюмень, , 14:14 — REGNUM В Тюменской области на 495-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе в кювет опрокинулся автомобиль «Киа Рио». Погибли 44-летний мужчина и девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Злополучная канава, в которой утонул автомобиль «Киа Рио» Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Улетевший в кювет автомобиль сразу же ушёл под лёд, который сковал воду в большой канаве. Чтобы помочь попавшим в аварию людям, остановилось несколько машин.

Первыми на помощь пришли жители Сургута, которые ехали на минивэне «Фольксваген». Они отметили, что автомобиль"Киа Рио» закрутило на дороге, прежде чем он улетел в кювет.

«На наших глазах водитель «КамАЗа» нырял под лед, чтобы вытащить мальчика, но не получилось», — сообщают сургутяне.

Автомобиль вытащил из кювета проезжавший мимо большегруз — примерно через 15 минут после падения. Спаслись девочка и женщина-водитель. Они госпитализированы. Погибли пассажиры — отец и сын.

Предварительно известно, что в «Киа Рио» ехала семья из посёлка Коммунар Исетского района Тюменской области. Обстоятельства дорожной аварии выясняются.