Киев, 14 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Лица, которые попытаются незаконно пересечь границу Украины со стороны Белоруссии, будут уничтожены силами 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящей в состав Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОПЕБр в социальной сети Facebook.

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В пресс-службе заявили, что не могут ответить на все вопросы о действиях бригадных подразделений на границе с Белоруссией. При этом подчёркивается, что подразделения выполняют все возложенные задачи на государственной границе.

«Никакие лица, которые могут замаскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Их просто уничтожат наши подразделения», — заявили в пресс-службе 61-й ОПЕБр.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силовики не будут открывать огонь на поражение при попытке прорыва границы мигрантами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей обострился после 8 ноября 2021 года, когда на белорусской стороне сформировались стихийные лагеря беженцев. Большая часть мигрантов является выходцами из стран Ближнего Востока и Африки.