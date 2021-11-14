Курган, , 13:40 — REGNUM В Курганской области к 14 ноября охват взрослого населения вакцинацией от коронавируса составил 57,2%. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Вакцинация dfuhlert

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За сутки первым компонентом прививки от коронавируса вакцинировались 1318 зауральцев, за всё время вакцинации — 367 856 человек. Завершили весь курс — 263 876 жителей региона.

В возрастной группе старше 60 лет вакцинировались от COVID-19 59,04%. Охват взрослого населения вакцинацией составил 57,2%.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 14 ноября выявлено 41 948 случаев заражения коронавирусом, вылечились 33 839 человек, скончались 829 пациентов с COVID-19.

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