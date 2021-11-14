Москва, 14 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Вводимый при вакцинации препарат остаётся в организме человека не более четырёх недель, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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Врач рассказал, что представление о долгом сроке «жизни» вакцины в организме является одним из самых распространённых мифов. Он объяснил, что задачей вакцины является стимулирование выработки антител, что происходит за несколько недель.

«Через три-четыре недели, от вакцины и следа нет в организме… Это не то, что вам ввели — и вы ходите с чипом всю жизнь», — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что по этой причине побочные явления от вакцинации могут проявляться в течение нескольких недель после введения.

Мясников подчеркнул, что на сегодняшний день вакцинация остаётся единственным «оружием» против новой коронавирусной инфекции.