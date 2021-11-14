Иркутск, , 13:26 — REGNUM В Иркутской краевой клинической инфекционной больнице (ККИБ) для лечения больных с COVID-19 не хватает медиков. Об этом в эфире «ГТРК Чита» 14 ноября рассказал главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края, исполняющий обязанности главного врача ККИБ Сергей Лукьянов. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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«Медицинское учреждение не рассчитано на такую нагрузку. Но мы проблему решаем. Сейчас в ККИБ работает 20 реаниматологов. Работают высоко квалифицированные специалисты, имеющие опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Пополняется штат медицинских сестер. Также на базе больницы открылась новая диагностическая лаборатория», — пояснил доктор.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области всё более ухудшается. на 14 ноября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 129 788 человек (+578 за сутки). Госпитализированы 5211 (+154 за сутки). В настоящее время на лечении в ККИБ находится 250 человек с диагнозом COVID-19, из них более 20 человек в реанимации.

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