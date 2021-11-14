Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» получит продолжение в виде полнометражного анимационного фильма. Об этом представители компании Disney сообщили на мероприятии Disney Day.

Walt Disney

Выход фильма, в котором игра актёров будет сочетаться с компьютерной анимацией, запланирован на весну 2022 года. Главных персонажей озвучат Джон Малейни и Энди Сэмберг.

Фильм получит название «Чип и Дейл: Спасатели». В Disney отмечают, что новая работа не позиционируется как перезагрузка оригинального мультсериала.

Оригинальный сериал «Чип и Дейл спешат на помощь» выходил в США с марта 1989 года по ноябрь 1990 года. В общей сложности было показано 65 серий.

Благодаря успеху мультсериала на его основе была выпущена серия видеоигр и комиксов. В 2009 году портал IGN включил «Чипа и Дейла» в список 100 лучших мультсериалов.