Иркутск, , 13:13 — REGNUM В Иркутской краевой клинической инфекционной больнице сформирован запас сжатого кислорода в баллонах. Как сообщает сегодня, 14 ноября, пресс-служба областного правительства, 300 тысяч литров спасительного газа являются резервом на случай непредвиденных ситуаций. Такая практика применена впервые в истории больницы.

Баллоны с кислородом Мастер Снов

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«Мера необходимая, поскольку складывается беспрецедентная ситуация по нагрузке на наши системы жизнеобеспечения за все годы работы краевой клинической инфекционной больницы. Более чем в два раза увеличен коечный фонд реанимаций, 12−15 пациентов одновременно находятся на ИВЛ, 120 пациентов нуждаются в непрерывной оксигенотерапии», — пояснил исполняющий обязанности главного врача краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов.

По его словам, краевая инфекционная больница — единственный стационар в регионе, где лечат детей с тяжелым течением COVID-19, в том числе раннего возраста.

«Больница в сутки расходует около тонны жидкого кислорода. К сожалению, весь медицинский кислород в регион поставляется из-за пределов края — в Забайкалье нет собственного производства, и он только-только закрывает существующую потребность.

В случае сбоя поставок, связанного, например, с погодными катаклизмами, под прямой угрозой окажутся жизни не одного десятка детей и взрослых. Этого допустить нельзя, альтернативный источник кислорода для нас — баллоны кислородной рампы. Надеемся, что этот запас не пригодится, но он должен быть», — отметил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области всё более ухудшается: на 14 ноября число умерших пациентов достигло 5892 человека, причём 31 из них добавили в сводку минувшие сутки.

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