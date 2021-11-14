Ханты-Мансийск, 14 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Югре 15 ноября 2021 года пройдёт традиционная пресс-конференция губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Admhmao.ru Наталья Комарова

Глава региона ответит на вопросы журналистов и жителей автономного округа перед ежегодным обращением губернатора ХМАО к югорчанам.

Пресс-конференция Натальи Комаровой начнётся в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Трансляция будет доступна в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях, в группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте», а также на телеканале «Югра».