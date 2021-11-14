Барнаул, , 13:03 — REGNUM Российские школьники завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на Первой Международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани в Узбекистане. Абсолютным победителем стал одиннадцатиклассник Бийского лицея-интерната Алтайского края Иван Касьянов.

Олимпиада Gov.ru

«Подготовил лицеиста кандидат технических наук, профессор Александр Аполонский. Это вторая золотая медаль на счету его воспитанников из Бийского лицея за 2021 год», — пояснили в краевом министерстве образования и науки.

Всего в соревновании участвовали сборные из 19 стран. Олимпиада проходила в смешанном, очно-дистанционном формате, и российские дети приняли в ней участие в очном формате.

Помимо алтайского школьника, победителями стали: Алексей Санин из Башкирии, а также — Ольга Терехова, Радмир Жумаев и Роман Максимов из Московской области. Соревнования проводились в очном формате.

Напомним, в конце октября 2021 года Барнаул участвовал в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. В состязаниях, проходивших на уровне школ, приняли участие ученики с 5 по 11 класс, по русскому языку и математике к ним присоединились и четвероклассники. Всего в олимпиаде свои знания проверило около 56 тысяч ребят, что почти в полтора раза больше прошлогоднего показателя в более чем 38 тысяч участников.