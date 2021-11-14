Томск, , 13:00 — REGNUM В Томске 14 ноября на очистке дорог и тротуаров от снега задействовано 66 единиц спецтехники. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, силы сосредоточены на очистке проезжей части, остановок и пешеходных пространств.

Уборка снега Orenburg.ru

Кроме того, улицы посыпают песко-соляной смесью. Ночью на борьбе со снегом будут выведены 90 спецмашин.

«Работы ведутся в районе улиц Нахимова, Красноармейская, Елизаровых, Усова, Богашевский тракт, пр. Академический и других», — отметили в мэрии.

Автомобилистов предупредили о возможности появления гололёда и снежных заносов на дорогах из-за изменения погоды. В связи с этим гражданам рекомендовано быть осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.