Курган, 14 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 65 зафиксированы в Кургане, сообщает 14 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 215 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 14 ноября выявлено 41 948 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 14 ноября вылечились 33 839 человек, скончались 829 пациентов с COVID-19.