Москва, 14 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Самым популярным автомобилем с автоматической коробкой передач (АКП) по итогам продаж за первые три квартала 2021 года в России стала южнокорейская модель Kia Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Пресс-служба KIA KIA Rio

Среди общего объёма продаж новых легковых автомобилей в России в первые девять месяцев текущего года на долю моделей с АКП пришлось около 66%. В 2020 году доля таких авто составляла 62,5%, а отметка в 50% была преодолена пять лет назад.

Самой популярной моделью с «автоматом» по итогам продаж с января по сентябрь 2021 года стала Kia Rio, реализованная в количестве 56,2 тыс. экземпляров. Ещё две позиции в тройки самых популярных авто с АКП заняли южнокорейские модели Hyundai Creta (44,2 тыс.) и Hyundai Solaris (37,5 тыс.).

Замкнули пятёрку по объёму продаж Volkswagen Polo (28,7 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (25,9 тыс.). В десятку самых популярным моделей с АКП также вошли Volkswagen Tiguan (24,7 тыс.), и Kia K5 (24,2 тыс.), Skoda Rapid (23,8 тыс.), Toyota Camry (23,1 тыс.) и Kia Sportage (18,6 тыс.).