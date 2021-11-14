Барнаул, , 12:52 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий 14 и 15 ноября. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах сильная гололедица.

Снег Imai

Ветер юго-западный, 5−12 метров в секунду, местами порывы до 16−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опускаться до — 7 — — 10 °C. Днем воздух прогреется до +3−6°C.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели Барнаул уже боролся с первым обильным снегопадом.

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