14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Почему с точки зрения Германии Лукашенко «вызывает кризис с целью дестабилизации Европы», а Эрдоган, который делал то же самое задолго до того, как Лукашенко вообще об этом узнал, находится под защитой Германии и Брюсселя? Не потому ли, что первый — враг, а второй — ценный друг? Вопросом задается Йоргос Малухос в греческой газете In Gr.

Климент Александров, , 16:23 — REGNUM На минувшей неделе в Афинах находился один из политических долгожителей стран Евросоюза, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его совместное интервью с греческим премьером Кирьякосом Мицотакисом во дворце Максимос ознаменовалось инцидентом с голландской журналисткой, которая обвинила премьер-министра Греции во лжи о репатриации мигрантов из Турции. Инцидент, по-видимому, гораздо больше связан с личными проблемами разгневанного корреспондента, чем с реальностью и законами, но событие дало Рютте повод сказать нечто важное об охране границ Евросоюза: «Это одна из задач стран, географически расположенных на европейских границах, таких как Италия, Испания, Венгрия, Словения, а также Польша и Греция. И это чрезвычайно сложная ситуация. И чего я больше не хочу видеть, так это людей, садящихся на лодки, которые на самом деле не оборудованы для того, чтобы пересечь Средиземное море или Эгейское море, и гибнущих в этих условиях».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По сути, премьер-министр Нидерландов сделал то, чего Брюссель и Берлин избегают как чёрт ладана: он напрямую связал происходящее прямо сейчас с политикой Лукашенко по инструментализации мигрантов точно так же, как это делает Эрдоган в Эгейском море. Рютте сказал правду, которую в Берлине «не замечают», чтобы не беспокоить Эрдогана.

Марк Рютте World Economic Forum

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил из Берлина, что его страна выступает за введение новых санкций ЕС против Белоруссии по тому же самому вопросу. Он прямо и справедливо обвинил белорусского президента Лукашенко в эксплуатации тысяч мигрантов, которых он толкает через границу с Польшей. Использованные Маасом формулировки были очень резкими. «Мы введем санкции против всех, кто причастен к целенаправленной торговле мигрантами (…) Лукашенко должен понимать, что его расчеты не будут иметь никакого эффекта (…) это создает опасную ситуацию, из которой для него нет выхода (…) никому не должно быть позволено безнаказанно участвовать в бесчеловечных действиях Лукашенко, — сказал Маас и заключил, — как ЕС мы готовы гарантировать, что будут последствия».

Хайко Маас A.Savin

В связи с этим возникает вопрос: насколько приемлемо для Германии занимать такую позицию в отношении Белоруссии, настаивать на санкциях и в то же время делать всё, что в ее силах, чтобы предотвратить любые санкции за ту же политику, проводимую Турцией? Турцию, которую, по сути, Германия вознаграждает миллиардами евро, которые Анкара периодически получает из европейских фондов? Почему для Берлина Лукашенко «вызывает кризис» с целью, как сказал Маас, дестабилизации Европы, а Эрдоган, который делал то же самое задолго до того, как Лукашенко вообще об этом узнал, находится под защитой Германии и Брюсселя? Не потому ли, что первый — враг, а второй — ценный друг?

Ответ очевиден. Интересы Германии совершенно не совпадают с интересами Лукашенко, в то время как они отождествляются с интересами Эрдогана — и речь идет не в первую очередь о мигрантах, даже не в основном о них, но это гораздо более широкий вопрос. Не случайно же в одном случае говорится о «последствиях», в то время как в другом, абсолютно идентичном, в дело вступают европейские миллиарды и безграничное поклонение.

Правительство Германии не настолько глупо, чтобы не осознавать этого крайнего противоречия. Оно очень хорошо осознает, что оно делает и почему оно это делает. Однако с таким двойным стандартом объединенную Европу не построить. Наоборот, ее можно только разорвать. И, конечно, миграция — это всего лишь одна из областей, в которых Германия ставит свою национальную политику выше общей Европы. Но это подход, который на самом деле ведет в никуда, так как полностью дезактивирует «общую» Европу. И именно поэтому никто на нее не рассчитывает.

И, наконец, кто-то должен серьезно им об этом сказать, вместо того чтобы прятать голову в песок, как это всегда бывает, когда Германия решает проблемы Европы, чтобы со своими двойными стандартами служить своей собственной национальной политике в ущерб общим европейским интересам.