Абакан, , 12:47 — REGNUM В Хакасии в октябре 2021 года родилось 463 ребёнка, в том числе 245 мальчиков и 218 девочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

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«Чаще всего родители называли своих малышей такими именами как: Александр, Дмитрий, Егор, Полина, Виктория, София. Самыми редкими именами стали: Платон, Савелий, Георгий, Николь, Лилия, Лия», — отметили в правительстве.

Кроме того, в органах ЗАГС в минувшем месяце официально зарегистрировано 305 браков. 204 пары расторгли отношения.