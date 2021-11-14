п. Залари, , 12:29 — REGNUM Прокуратура Иркутской области обнародовала видеокадры с места конфликта местных жителей с приезжими строителями в райцентре Залари и поставила на контроль расследование уголовного дела о двойном убийстве.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль расследование уголовного дела о двойном убийстве в п. Залари Цитата из видео

По словам побывавшего на месте ЧП заместителя прокурора Иркутской области Геннадия Пирвы, тела двоих мужчин были обнаружены в сгоревшей бытовке. Остальные участники получили различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, драка случилась вечером 12 ноября в п. Залари: двое местных жителей повздорили с шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке. Конфликт дошёл до поджога строительного вагончика.

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