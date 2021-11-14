Рабочий посёлок Залари, Иркутская область, 14 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области обнародовала видеокадры с места конфликта местных жителей с приезжими строителями в райцентре Залари и поставила на контроль расследование уголовного дела о двойном убийстве.

Цитата из видео Прокуратура Иркутской области поставила на контроль расследование уголовного дела о двойном убийстве в п. Залари

По словам побывавшего на месте ЧП заместителя прокурора Иркутской области Геннадия Пирвы, тела двоих мужчин были обнаружены в сгоревшей бытовке. Остальные участники получили различные травмы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3422467" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, драка случилась вечером 12 ноября в п. Залари: двое местных жителей повздорили с шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке. Конфликт дошёл до поджога строительного вагончика.

Читайте также: Драка местных жителей и строителей в Приангарье: есть жертвы