Москва, , 14:21 — REGNUM Исполнители Сергей Лазарев и Влад Топалов заявили о возвращении группы Smash! Об этом 14 ноября пишет издание Peopletalk.

Влад Топалов и Сергей Лазарев Скриншот с YouTube

По данным СМИ, артисты готовят совместную песню. Название трека пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что дуэт Smash! просуществовал с 2000 по 2004 год. По словам участников коллектива, именно они должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2003 году, однако в последний момент было решено отправить группу «Тату».

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