Каракас, 14 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Рекордно многочисленный оркестр из 12 тысяч музыкантов в Каракасе исполнил несколько произведений, включая «Славянский марш» Петра Чайковского. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

Мероприятие организовано Национальной системой молодёжных и детских оркестров Венесуэлы. На выступлении присутствовали независимые наблюдатели, аккредитованные организацией Guinness World Records, выпускающей «Книгу рекордов Гиннеса».

«Славянский марш» Петра Чайковского был выбран организаторами как одно из произведений из классического репертуара продолжительностью более пяти минут. Также оркестр исполнил несколько музыкальных произведений южноамериканских композиторов.

Представители Guinness World Records должны подтвердить рекорд в течение недели. Последний рекорд по максимальному числу музыкантов оркестра был установлен в Санкт-Петербурге в 2019 году, когда более 8 тысяч музыкантов исполнили гимн России.