Тюмень, , 12:23 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 348 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 346 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 ноября коронавирусом заразились 75 616 человек, выздоровели 59 859 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 14 ноября в регионе скончались 2577 пациентов с COVID-19 (на 39 человек больше, чем днём ранее).

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