Иркутск, , 12:20 — REGNUM В психоневрологическом диспансере Иркутска сегодня, 14 ноября, пришлось эвакуировать пациентов. Причиной, как следует из сообщения прокуратуры региона, стало возгорание. Пострадавших нет.

В психдиспансере снимать запрещено © ИА REGNUM

Проводится проверка, в ходе которой прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также полноте и своевременности мер принятых органами пожарного надзора и минздравом региона.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, всего за 13 ноября в Иркутской области произошло 18 техногенных пожаров.