Москва, 14 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Госдуме не намерены спускать дело о незаконной охоте на охраняемой территории в Нюрбинском улусе Якутии на тормозах.

Thatrusgal Соболь

«Очередные вип-браконьеры. Не позволим спустить дело на тормоза!» — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на северо-западе Нюрбинского района Якутии во время планового рейда против браконьеров в местности Ого-Унуохтаах резервата Сюгджэр задержаны пятеро мужчин, по данным местных СМИ, у четверых из них изъяты орудия охоты, тушка соболя и тринадцать туш дикого северного оленя. Издание «Якутск Вечерний» назвало фамилии людей, задержанных на охраняемой территории в Нюрбинском районе: якобы это председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий Иванов, сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов, судебный пристав Григорий Иванов.

Вместе с тем подозреваемые в браконьерстве вину отвергают, утверждают, что заблудились в пургу, из-за отсутствия информационных аншлагов не знали о том, что находятся на территории ООПТ, а олени будто бы были добыты на приграничной территории.