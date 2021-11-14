Томск, , 12:12 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 267 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

Коронавирус Правительство Хакасии

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 51 600. Из них к настоящему времени выздоровели 38 979 человек, в том числе 41 за последние сутки.

Скончались от COVID-19, по данным портала Стопкоронавирус. рф, 611 пациентов. По состоянию на 14 ноября, занятость коечного фонда в ковидных стационарах области составляет около 77%.