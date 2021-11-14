Варшава, , 12:09 — REGNUM В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться почти 50 мигрантов. Об этом сообщает полиция Подляского воеводства.

Граница Белоруссии и Польши

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Прорыв произошёл вечером в районе Старзина. В поисках мигрантов были задействованы полицейские, военнослужащие и сотрудники СД.

«Полицейские задержали 22 гражданина Ирака», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября польские пограничники зафиксировали 223 попытки мигрантов прорваться из Белоруссии. В отношении 77 граждан были вынесены постановления об уходе из Польши.

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