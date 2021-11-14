Абакан, , 12:06 — REGNUM Ученица 11 класса абаканской школы №25 стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» и получила 1 миллион рублей на образование и самореализацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Участникам были предложены задания по четырём направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество. Победители выявили по итогам решения заданий и защиты проектов.

Всего в конкурсе приняли участие 2,5 млн учащихся со всей страны. В финале, который прошёл в очном режиме в лагере «Артек», встретились 600 победителей из разных городов. Поздравить финалистов в Крым приехал замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Вы очень крутые, вы очень талантливые — каждый из вас. Если вы будете мечтать, если вы будете уверены в своих силах, если вы будете помогать друг другу — у вас всё обязательно получится. Удачи вам, ребята», — отметил он.

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