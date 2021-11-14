Маалот-Таршихи, , 12:04 — REGNUM Крупный пожар разгорелся в Израиле в окрестностях Маалот-Таршихи и Кфар-Врадим, эвакуированы жители более сотни домов. Об этом сообщают «Вести Израиль» 14 ноября.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

С утра на борьбу с огнем были направлены 15 пожарных расчетов и шесть самолетов специальной авиации, еще 11 расчетов направлялись из соседних городов. Службы спасения приведены в режим повышенной готовности.

Несколько домов и припаркованные автомобили пострадали от огня.

Пожар произошел в условиях жаркой и засушливой погоды. В последние дни пожары происходят по всей стране, засуха усложняет борьбу с огнем.