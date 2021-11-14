Ханты-Мансийск, , 12:03 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (62 случая), сообщает 14 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 257 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 14 ноября в Югре зарегистрировано 85 738 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 78 930 человек, 1522 пациента с COVID-19 скончались (на 11 человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки коронавирус выявили у 257 человек, 13 скончались