Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Американский актёр Уилл Смит рассказал, почему он в определённый момент жизни задумался о самоубийстве. Об этом 13 ноября сообщило издание Peopletalk.

Уилл Смит в роли Генри Брогана Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США

По словам Смита, мысли о суициде пришли к нему после инцидента с домашним насилием. «Когда я стоял в дверном проеме, я увидел, как отец очень сильно ударил мою мать. Она была в крови. Это был единственный раз, когда я думал о том, чтобы уйти из жизни», — заявил артист.

Ранее Уилл Смит заявлял, что думал об убийстве собственного отца, который страдал алкоголизмом. Однако артист не решился на преступление.