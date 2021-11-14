Москва, , 11:59 — REGNUM Граждане России стали менее охотно участвовать в социологических опросах. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров РИА Новости.

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ Иван Шилов © ИА REGNUM

Фёдоров рассказал о проблемах ВЦИОМ в день социолога, который ежегодно отмечается в России 14 ноября. Он отметил, что люди начинают выше ценить своё время, а также не надеются на то, что их участие в опросе может изменить что-то к лучшему.

«Да, сегодня люди менее склонны отвечать на наши вопросы», — заявил глава ВЦИОМ.

Он добавил, что проблемы возникают и после завершения опроса — на этапе аналитики и интерпретации данных. Опросы позволяют фиксировать быстрые изменения в обществе, которые сложно объяснять имеющимися моделями устройства общества.

«Главный вызов для социологии — «сколотить» вот эту сложность меняющегося, трансформирующегося мира, понять, куда он идет», — подчеркнул Фёдоров.

Он добавил, что в новых условиях социологи начинают обращаться к инновационным методам проведения исследований. Одним из новых методов является проведение опросов через интернет, однако пока такие опросы проводятся в экспериментальном порядке.

«Какие-то данные они дают, но каков статус этих данных, какова их ценность — пока совершенно не понятно», — подытожил социолог.