Приаргунск, Забайкальский край, 14 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Приаргунский историко-художественный музей стал первым в округе учреждением культуры, которое теперь можно посещать по «Пушкинской карте». Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

Данный музей был открыт 6 ноября 1983 года. Экспозиции музея поделены на несколько разделов: «Археологические и палеонтологические находки Приаргунья», «Природа», «Предметы старины местных жителей», «Интерьер казачьей горницы», «Великая Отечественная война» и многие другие.

Особо широко представлен раздел мира природы, где демонстрируются экспонаты флоры, фауны, орнитологии и водного мира Приаргунья. Подробно описана главная достопримечательность района — природно-исторический памятник каменного века — Быркинские скалы.

Местные жители района называют Быркинские скалы «Люськиными», с этим названием связано много легенд и преданий. В 1983 году ученый-археолог А.И. Мазин обнаружил здесь петроглифы (писаницы) — рисунки древнего человека из светло-красной охры, возраст которых насчитывает более 12 тысяч лет.

Археологические и палеонтологические находки представлены в музее останками мамонта, шерстистого носорога и бизона, которые обитали на территории Приаргунского района в доисторические времена.

Самобытная казачья культура ярко демонстрируется в интерьере казачьей горницы, где представлены подлинные экспонаты, найденные и переданные в музей жителями района. Также посетители могут увидеть коллекции старинных монет и бумажных банкнот, домашней утвари, фотографий первоцелинников и первостроителей поселка, участников Гражданской войны, героев Советского союза, Великой Отечественной войны.

По словам директора музея Алексея Куницына, учреждение по «Пушкинской карте» планирует проводить тематические экскурсии по экспозициям, тур «Приаргунск — Новоцурухайтуй», культурно-познавательные мероприятия и квесты.

Как сообщало ИА REGNUM, к 20 октября обладателями «Пушкинских карт» стали уже восемь тысяч жителей Забайкалья. О культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года.

Это — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На карту начисляют по три тысячи рублей.

В Забайкальском крае по «Пушкинским картам» уже можно посещать 14 учреждений культуры.

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