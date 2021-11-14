Варшава, , 11:57 — REGNUM В Польше 13 ноября зафиксировали 223 попытки прорыва мигрантов из Белоруссии. Об этом сообщает пограничная охрана страны.

Граница Польши и Белоруссии

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«В отношении 77 человек были вынесены постановления об уходе из РП. За прошедшие сутки произошли две силовые попытки пересечь границу (церковные Дубичи и колония Клюковичи)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе между Белоруссией и Польшей скопились мигранты с Ближнего Востока. Ситуация осложнилась в начале ноября. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за это на страны Запада, которые спровоцировали на Ближнем Востоке военные конфликты. Также он подчеркнул, что Россия не причастна к сложившейся ситуации.

В МВД Польши пригрозили перекрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Также в этой стране рассматривают возможность возведения стены вдоль границы с Белоруссией.

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